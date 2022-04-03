بتكلفة 300 جنية فقط سددها المريض كنسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، تم إجراء العمليات والتي تنوعت مابين:
- حالة غلق شريان رحمي لمريضة عمرها 45 عامًا تعاني من ورم ليفي بالرحم.
- حالتين غلق شرايين البروستاتا لمريضين أعمارهم 60 و 65 عامًا يعانون من مشاكل متكررة بالتبول
- حقن "وحمة بالفخذ الأيسر لطفلة" بمادة مخثرة عن طريق الأشعة التداخلية
- تركيب "قسطرة تصريف" عن طريق الأشعة التداخلية لمريض يعاني من تجمع بولي داخل الغشاء البريتوني أثر جراحة داخل أحد المراكز الطبيةالخاصة .
- إجراء قسطرة تشخيصية على شرايين المخ و تبين وجود تمدد بالشرايين و تم تحويل المريض لقسم جراحة المخ و الأعصاب بالمستشفى لعمل جراحة صم تمدد الشريان.
و قد أجرى القسطرة الفريق الطبي المكون من :
الدكتور / محمود رفعت – استشاري الاشعة التشخيصية و التداخلية بكلية الطب جامعة أسيوط
الدكتور / سيد حسن أحمد – مدرس و استشاري الأشعة التشخيصية و التداخلية بكلية الطب جامعة أسيوط
مع مشاركة متميزة من :
ا/ محمد بدوى محمود - اخصائي تكنولوجى الاشعة
ا/ الشاذلى سطوحى - اخصائي تكنولوجى الأشعة
و من فريق التمريض :
ا/ على حسن خليفه - فنى تمريض
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنجاز جديد في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا ... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.