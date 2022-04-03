إنجاز جديد في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا ...

بتكلفة 300 جنية فقط سددها المريض كنسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، تم إجراء العمليات والتي تنوعت مابين:

- حالة غلق شريان رحمي لمريضة عمرها 45 عامًا تعاني من ورم ليفي بالرحم.

- حالتين غلق شرايين البروستاتا لمريضين أعمارهم 60 و 65 عامًا يعانون من مشاكل متكررة بالتبول

- حقن "وحمة بالفخذ الأيسر لطفلة" بمادة مخثرة عن طريق الأشعة التداخلية

- تركيب "قسطرة تصريف" عن طريق الأشعة التداخلية لمريض يعاني من تجمع بولي داخل الغشاء البريتوني أثر جراحة داخل أحد المراكز الطبيةالخاصة .

- إجراء قسطرة تشخيصية على شرايين المخ و تبين وجود تمدد بالشرايين و تم تحويل المريض لقسم جراحة المخ و الأعصاب بالمستشفى لعمل جراحة صم تمدد الشريان.

و قد أجرى القسطرة الفريق الطبي المكون من :

الدكتور / محمود رفعت – استشاري الاشعة التشخيصية و التداخلية بكلية الطب جامعة أسيوط

الدكتور / سيد حسن أحمد – مدرس و استشاري الأشعة التشخيصية و التداخلية بكلية الطب جامعة أسيوط

مع مشاركة متميزة من :

ا/ محمد بدوى محمود - اخصائي تكنولوجى الاشعة

ا/ الشاذلى سطوحى - اخصائي تكنولوجى الأشعة

و من فريق التمريض :

ا/ على حسن خليفه - فنى تمريض