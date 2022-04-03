معهد بحوث الإلكترونيات ينظم الهاكاثون الثاني للحلول الذكية لإدارة المياه

برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظّم معهد بحوث الإلكترونيات بالتعاون مع الجمعية المصرية للعلوم والهندسة، "الهاكاثون الثاني للحلول الذكية لإدارة المياه"، بمشاركة العديد من الجهات والمؤسسات الداعمة؛ مثل مؤسسة "مصر الخير"، وشركة "Dell Technology"، وشركة "تارجت للتجارة"، وجمعية IEEE Young Professionals، وذلك خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ مارس ٢٠٢٢.

وأشارت د. شيرين عبدالقادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى أن الهاكاثون يعد آلية للعصف الذهني، يجتمع فيه المبتكرون وأصحاب الأفكار من الشباب مع الخبراء والمتخصصين؛ للمشاركة بشكل مكثّف في تنفيذ وتطوير مشروعات أو تطبيقات جديدة في مجال معين من المجالات الهامة لخطة الدولة، مثل حلول إدارة المياه والحفاظ عليها، والتي تقع على رأس أولويات الدولة في الفترة الحالية، مضيفة أن الهاكاثون يخاطب الشباب من سن ١٥ إلى ٢٥ سنة مُقسمين إلى شريحتين من الطلاب، وهم شريحة طلاب المدارس، وشريحة الطلاب الجامعيين بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

وأوضحت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أنه تم تقسيم الطلاب بالهاكاثون إلى مجموعات تتراوح من ٣ - ٥ أفراد، ويقوم الطلاب باستخدام كافة الوسائل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكونات الإلكترونية لإيجاد حلول خارج الصندوق لنظم الإدارة الذكية للمياه، وذلك باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء والحساسات وحلول تنقية المياه وغيرها، مشيرة إلى أنه تقدم عدد ٥١ فريقًا إلى المسابقة، وأسفر التحكيم عن ترشيح ١٧ فريقًا للتحكيم النهائى منهم ٤ فرق من طلبة الجامعات، و ١٣ فرقة من طلبة المدارس.

وقد فاز بالمركز الأول كلية الهندسة بشبرا، وفاز بالمركز الثاني الأكاديمية المصرية للهندسة، وحصلت جامعة 6 أكتوبر على جائزة أفضل تصميم، وحصلت جامعة بدر على جائزة أحسن فكرة، أما في شريحة طلاب المدارس فقد حصل فريقان من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية "ستيم" على المركز الأول والثالث، وحصل فريق "ستيم الفيوم" على المركز الثاني.

وشملت الجوائز المقدمة أجهزة DELL Note Book لأول أربع مجموعات مقدمة من شركة Dell Technologies، وكذلك جوائز مالية قيمتها ٥٠ ألف جنيه مقدمة من مؤسسة مصر الخير، و ٢٠ ألف جنيه مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، هذا إلى جانب فرص الانضمام لريادة الأعمال بمعهد بحوث الإلكترونيات.

جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للحدث وضعت شروط القبول للمتسابقين، ومنها المرحلة العمرية، والالتزام بالعمل لمدة ٤ أيام متواصلة "فترة الهاكاثون"، فضلاً عن الالتزام بحضور أي ورش عمل تحضيرية تسبق الهاكاثون، مع وجود فكرة مبتكرة تقدم حلاً في مشاكل المياه.

وأشرف على المجموعات المتسابقة خلال الأعمال التحضيرية وخلال الهاكاثون نخبة من المتخصصين من الجامعات المصرية؛ منهم جامعة النيل، وجامعة العلمين، برئاسة د.هالة الصادق المشرف على الهاكاثون، ود. محمد إسماعيل المدير التنفيذي للهاكاثون، وفريق عمل متكامل من المتخصصين بالمعهد.

شهد الفعاليات د. هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، د. عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، د. تامر حمودة المشرف على مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالأكاديمية، د. نجوي السيد مدير أول قطاع البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير، د. إيهاب عناني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للعلوم والهندسة.