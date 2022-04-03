اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة العمل التدريبية التي نظمتها الإدارة العامة لتنمية المهارات حول " اساسيات الرسم علي القماش " و التي استهدفت ١٧ من المتدربات الوافدات و المصريات ، وقد قامت بالتدريب رائدة الاعمال المهندسة هانم يحي ، واستمرت لمده ٥ أيام و ذلك بمقر المجلس بمدينة نصر.
وتضمن التدريب أساسيات الرسم على القماش من حيث طرق تكوين الألوان ، وكيفية اختيارها وتنسيقها ، واسعار الخامات ، وأماكن شرائها وكيفية البدأ في مشروع بأقل التكاليف من المنزل .
جاء ذلك في اطار مشروع " التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة و المرأة المصرية " و الذي يتم تنفيذة بالشركة مع كل من هيئة الامم المتحدة للمرأة و بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين و بدعم من حكومة اليابان .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة العمل التدريبية حول أساسيات الرسم على القماش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.