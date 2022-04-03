القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة العمل التدريبية حول أساسيات الرسم على القماش

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة العمل التدريبية التي نظمتها الإدارة العامة لتنمية المهارات حول " اساسيات الرسم علي القماش " و التي استهدفت ١٧ من المتدربات الوافدات و المصريات ، وقد قامت بالتدريب رائدة الاعمال المهندسة هانم يحي ، واستمرت لمده ٥ أيام و ذلك بمقر المجلس بمدينة نصر.

وتضمن التدريب أساسيات الرسم على القماش من حيث طرق تكوين الألوان ، وكيفية اختيارها وتنسيقها ، واسعار الخامات ، وأماكن شرائها وكيفية البدأ في مشروع بأقل التكاليف من المنزل .

‎ جاء ذلك في اطار مشروع " التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة و المرأة المصرية " و الذي يتم تنفيذة بالشركة مع كل من هيئة الامم المتحدة للمرأة و بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين و بدعم من حكومة اليابان .