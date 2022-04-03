عبد القادر: الضرائب فتحت أبوابها لتقديم الدعم الفنى المجانى للممولين

جدة - نرمين السيد - صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه فى آخر يوم لتقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين، استقبلت مصلحة الضرائب المصرية الممولين الراغبين فى الحصول على المساعدة والدعم الفنى المجانى الذى تقدمه لهم المصلحة لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين خاصة أثناء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، فإن مصلحة الضرائب فتحت أبوابها فى جميع المأموريات التابعة لها بمختلف المحافظات وكذلك المنافذ الضريبية بقاعة الخزانة العامة، ومراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، ومركز دعم تقديم الاقرارات الضريبية، بقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومراكز توثيق الإقرارات بكل من السادس من أكتوبر والمنصورة والسويس لتقديم الإرشاد الضريبى والدعم الفنى المجانى للممولين لمساعدتهم فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً.

وأشار عبد القادر إلى أن العمل استمر بكافة مأموريات المصلحة، والتى لم تغلق أبوابها فى آخر يوم لتقديم الإقرار الضريبى للممولين من الأشخاص الطبيعيين إلا بعد تقديم المساعدة لآخر ممول كان متواجد بها، مضيفًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة استمر فى استقبال الاتصالات التليفونية والرد على كافة الاستفسارات حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وأوضح عبد القادر أن المصلحة تحرص على معرفة آراء الممولين من الأشخاص الطبيعيين فى آخر يوم من المهلة المقررة قانونًا لتقديم إقراراتهم الضريبية والتى تنتهى فى 31 مارس، مشيرًا إلى أن وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة برصد آراء بعض الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية من خلال المكاتب الأمامية بمركز كبار المهن الحرة، وذلك للتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بشأن خدمات المنظومة الضريبية.



وأكدت الفنانة أنوشكا من ممولى مركز كبار مهن حرة أن مصلحة الضرائب تبنت نهج التغيير والتطوير وميكنة الإجراءات، وهذا ما جعلنى أسعى دائما للتعرف على أى من المستجدات والمستحدثات الضريبية بسهولة ويسر، وفى الحقيقة إصرارى على التواصل الدائم مع مصلحة الضرائب، وحضورى أيضا إلى مركز كبار المهن الحرة فى كل زيارة أجد ما يسرنى من فريق العمل من حيث تقديم الدعم والمشورة وتسهيل الإجراءات ومساعدتى فى تقديم إقرارى الضريبى بنفسى بمنتهى السهولة؛ ومن هنا أوجه رساله لزملائى الفنانين والفنانات تواصلوا مع مصلحة الضرائب، ولابد أن تعرفوا ما لكم وما عليكم لإرساء دعائم الثقة بيننا وبين المصلحة.

ومن جانبه، أشاد الملحن الكبير عمرو مصطفى من ممولى مركز كبار المهن الحرة بتجربته فى تقديم إقراره الضريبى، قائلاً إننى كالمعتاد أتيت إلى مركز كبار المهن الحرة لتقديم إقرارى الضريبى والاستعلام عن كيفية حساب الضريبة، ووجدت فرق كبير بين الماضى والحاضر، فعلا وجدت تعاون ومعاملة من طاقم المركز بصورة مُرضيه جدا ولائقة، قائلا إن هذه المعاملة كانت لجميع الممولين وليس لشخصى كفنان ومشهور، وبالفعل استطعت تفديم إقرارى بنفسى والحمد لله دفعت مبلغ الضريبة بكل سهولة ويرجع الفضل فى هذا إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن ميكنة الإجراءات وتطوير المصلحة ككل، داعيا زملائه الفنانين والمهنيين أن يقدموا إقراراتهم الضريبية لأن الإلتزام بالضريبة واجب وطنى ودفعة للاقتصاد المصرى، قائلا: "طول ما أنت ملتزم ضريبيا هيكون شغلك على أوسع نطاق".

وقالت الدكتورة رشا الكومى أحد ممولى كبار مهن حرة إن بداية تعاملى مع الضرائب كان منذ عام 2014 ولكن ما لمسته هذا العام فى مصلحة الضرائب المصرية من تطوير وميكنة وتسهيل إجراءات كان شيئًا مشرفًا، حيث أن تجربتى اليوم استغرقت دقائق معدودة مقابل ساعات فى الماضى، وأدعو جميع زملائى من الأطباء أن يتوجهوا دون تفكير إلى مأمورياتهم الضريبية لإنجاز أعمالهم بكل سهولة ويسر.

وأشاد المحاسب محسن عبدالعزيز وكيل أحد ممولى مركز كبار المهن الحرة، بالدور المهنى الذى قام به العاملون بمصلحة الضرائب، قائلا: "جئت اليوم للتسجيل على المنظومة الجديدة واعتماد إقرار ضريبى لأحد عملائى، وأيضا لتغيير إيميلات لبعض الممولين، وكل هذا لم يستغرق سوى 60 دقيقة بفضل التحديث الكبير لمصلحة الضرائب، قائلا وجدت أجهزة حديثة وعاملون مدربون ومكان لائق للاستقبال مما سهل إنجاز مهامى بسرعة.