سفير روسيا بالقاهرة يؤكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك مع مصر

جدة - نرمين السيد - أكد سفير روسيا فى القاهرة جيورجى بوريسينكو، اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر فى المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والعسكرية، قائلا: "إن العلاقات الثنائية ارتقت بعد أن دخلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة حيز التنفيذ فى يناير عام 2021".





وأضاف جيورجى أن الصداقة الإنسانية القوية طويلة الأمد تعد حافزا إضافيا للتقارب فى ضوء دراسة العديد من المصريين فى الجامعات الروسية والسوفيتية حتى أصبح الشعبان المصرى والروسى أقرب.

وتقدم جيورجى، فى رسالة نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الأحد، بالتهانى للشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والذى يعد فرصة لتقوية الإيمان والوصول إلى المبادئ الأخلاقية وتطهير الجسد والأفكار، مشيرا إلى أن روسيا الاتحادية تحتفل ببدء صوم رمضان والأعياد الدينية الإسلامية على نطاق واسع.

وأشار إلى أن نحو 15% من سكان روسيا هم من المسلمين وأن أكبر مسجد فى أوروبا يقع فى جنوب روسيا يتسع لحوالى 100 ألف مسلم لإقامة الشعائر الدينية فيه، مؤكدا أن الإسلام فى روسيا يحظى باحترام كبير باعتباره أهم مصادر الفلسفة الإنسانية.

وتابع: أنه هناك حوالى ألف طالب روسى يدرسون حاليا فى جامعة الأزهر ويستمر الحوار النشط بين رجال الدين الإسلامى فى مصر وروسيا مما يؤكد وجود ارتباط وتفاعل دينى وثيق بين الجانبين، مؤكدا أن موسكو تفتخر بعلاقاتها بمصر.