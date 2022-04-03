محافظ الغربية يتفقد مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز زفتى

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اليوم الأحد، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، مشيدا بقرب الانتهاء من تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية بقرية نهطاى ضمن مجموعة مشروعات خدمية تقدمها المبادرة لتقديم وتوفير حزمة من الخدمات الحكومية للمواطنين بالقرية دون الحاجة إلى اللجوء للمدينة لقضائها.





ويضم المجمع مقرات "الوحدة المحلية القروية، المجلس المحلى، وحدة التضامن الاجتماعى، السجل المدنى، مكتب الشهر العقارى، مكتب التموين والمركز التكنولوجى"، وبلغت نسب إنجاز الأعمال به 99% بتكلفة مالية 10 ملايين جنيه ليتصدر بذلك قائمة المجمعات الخدمية الجارى إنشاؤها ضمن المبادرة والبالغ عددها 9 مجمعات خدمية بمركز زفتى. وتفقد المحافظ مجمع الخدمات الزراعية البيطرية والذى قارب على الانتهاء بنسبة 98%، كما تابع المحافظ أعمال رصف عدد من الشوارع وأعمال إنشاء مركزى تنمية الأسرة وطب الأسرة فى القرية. يذكر أنه يتم تنفيذ 1075 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا فى مركز زفتى ضمن "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.

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