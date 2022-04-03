عاجل- الحكومة توضح حقيقة منح قروض مالية من خلال تطبيقات الهاتف

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز - فى بيان له اليوم - أنه قام بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أى تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية، وأن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.
وحذرت الوزارة المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك التطبيقات.
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