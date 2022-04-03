الإسكان: تخصيص 20 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية وخدمية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 20 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة، لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمى مختلط، وإنشاء كنيسة، ومكتب بريد، بجانب أنشطة سكنية، وصناعية، وتعليمية، وزراعية، وتجارية، وإدارية، وفندقية، وسياحية، وترفيهية.





وقال الدكتور عاصم الجزار إنه فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط سكنى تجارى إدارى فندقى سياحى ترفيهى، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بنشاط صناعى، وزراعى، وتجارى، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط سكنى تجارى، ومعهد تعليمى، وفى مدينة شرق بورسعيد (سلام)، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد. وأضاف وزير الإسكان أنه "فى مدينة العبور، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بنشاط تجارى إدارى، ونشاط سكنى تجارى إدارى، وإقامة كنيسة كاثوليكية، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى إدارى سكنى. وأكد الوزير أن هذه المشروعات المتعددة التى ينفذها القطاع الخاص بالمدن الجديدة، تسهم فى تحقيق مستهدفات الوزارة بتوفير المبانى الخدمية والترفيهية للسكان بالمدن الجديدة، كما تسهم أيضا فى تنفيذ خطط الدولة بتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية.

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