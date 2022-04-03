/689850/النائب-عبدالباسط-الشرقاوي-حياة-كريمة-مشروع-تنموي-غير-مسبوق-في-تاريخ-مصر

قال النائب عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن مبادرة «حياة كريمة» هو مشروع فريد من نوعه، ويعد من أهم المشروعات القومية، الذي غير وجه القرى المصرية وتحسين مستوى جميع الخدمات بها.

النائب عبدالباسط الشرقاوي: "حياة كريمة" مشروع تنموي غير مسبوق في تاريخ مصر

دوت الخليج

وأضاف الشرقاوي، في بيان له، أن مشروع حياة كريمة هو مشروع فارق في حياة المصريين، يعتبر مشروع القرن الواحد والعشرون، وأول اهتمام حقيقي بالقرى المصرية، حيث يوفر حياة كريمة وآمنة للمواطن تشمل جميع الخدمات الأساسية فى القري والريف المصري من رصف وصرف صحي ومياه وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الهدف من المشروع هو إعادة توزيع الإمكانيات الاقتصادية للدوله وللمجتمع ، مشيرا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى دائما لتحسين جودة حياة المواطن المصري للأفضل .

ونوه الشرقاوي إلى أن مبادرة حياة كريمة لم يشهدها العالم كله ولم تحدث في تاريخ مصر الحديث، وتؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح بقيادة الرئيس السيسي الذي يحرص كل الحرص على إزالة العراقيل أمام المواطن.

وتابع أن المبادرة تدخلت بشكل عاجل وسريع لتحسين وتطوير كل مناحي الحياة وتعد أساس بناء الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس السيسي الشعب المصري، لافتا إلى أن مصر في المستقبل القريب وبفضل هذه المبادرة والمشروعات التى تمت على أرض الواقع ستكون واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد النائب عبد الباسط الشرقاوى، أن المبادرة مشروع تنموي غير مسبوق نجح في تغيير حياة المواطن، وانعكست نتائجها بالإيجاب في انخفاض معدلات الفقر وتوفير مساكن آمنة، وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب للعمل بالمبادرة وفتحت آفاق مشروعات جديدة للشباب الأمر الذي أدى إلى الحد من مشكلة البطالة، وذلك من خلال منحهم تسهيلات وقروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لرفع دخولهم وتحقيق الرفاهية لهم ولأسرهم.