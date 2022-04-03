/689839/أحداث-مشوقة-ملخص-مسلسل-المداح-الجزء-الثانى-الحلقه-2

حققت الحلقة الثانية من مسلسل المداح 2 بطولة الفنان حمادة هلال رجع صدى جيد ولاقت ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور فور عرضها.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج ملخص أحداث مسلسل المداح 2 الحلقة الثانية في النقاط التالية:

قصة الحلقة الثانية من مسلسل المداح 2

• تلقي أسرة عز شقيق صابر الذي يجسده الفنان فادي خفاجة عزاءه في حالة من البكاء والانهيار بعد أن مات بسبب لعنة أصابت صابر الذي يلعب دوره حمادة هلال.

• ظهور الفنان أحمد عبد العزيز لـ صابر مما يتسبب له في حالة من الفزع.

• ذهاب صابر في حلقة ذكر وهو يؤديها يرى والده الذي يجسده الفنان أحمد بدير.

• مشاهدة صابر لحلم يفزعه للمرة الثانية بظهور الشخص الذي يهدد تفكير أحمد عبد العزيز في الحلم.

• شجار رحاب «هبة مجدي»، مع زوجها منير بسبب عدم حضوره حفل زفاف شقيقته.

• اكتشاق حسن شقيق صابر أن مورد بضاعته سارق وزوجته تطلب منه الزواج بأخرى بعد حرمانها من الإنجاب

• استيقاظ صابر من كابوس آخر أمام مسجد يجد بها الفنان أحمد عبد العزيز الذي يقول له:«اتأخرت عن معادك ياصابر».

• فزع وذعر والدة صابر بعد تحرك الأشياء من حولها وهي بمفردها في المنزل.

أبطال مسلسل المداح 2

مسلسل «المداح 2» من بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، كمال أبورية، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل المداح

وعرض الجزء الأول من مسلسل المداح في الموسم الرمضاني المنصرم 2021، بطولة حمادة هلال ونسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

جدير بالذكر، أن حمادة هلال وهبة مجدي اجتمعا في مسلسل ولي العهد، الذي يعد أول بطولة لحمادة هلال في الدراما، وشاركه البطولة لوسي، وعلا غانم، وياسر جلال، وريم البارودي، وإدوار، ومي سليم، ويوسف فوزي، وانتصار، وهبة مجدي، ومي القاضي، وأحمد عصام، وكريم أبو زيد، ومحمد عبد الحافظ، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.

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