تعليمات مشددة لمحافظ القاهرة بشأن مسجد الحسين

رافق المحافظ فى جولته إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.
وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتطوير الأرصفة والبردورات حول مسجد الحسين ليتمكن المصلون من أداء الصلاة بيسر وسهولة.
يذكر أنه تم غلق مسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه، بالقاهرة غلقًا مؤقتًا لتتمكن الهيئة الهندسية القائمة على تطوير المسجد من سرعة إنهاء أعمال التطوير به تنفيذًا للبرتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف ونقابة الأشراف ومؤسسة مساجد.
وشملت أعمال التطوير المسجد والساحة الخارجية والمنطقة المحيطة به، حيث عاد المسجد بعد تطويره لاستقبال المصلين مساء أمس فى صلاة العشاء والتراويح.
ويعد مسجد الحسين واحدًا من أهم المساجد الإسلامية التى لها طابع خاص عند المصريين، ولا سيما فى شهر رمضان المبارك.
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