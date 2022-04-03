«صحة الإسكندرية» تنظم قافلة طبية مجانية بمناسبة يوم اليتيم

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان، اليوم: إن أعمال القافلة أقيمت بملعب شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بمساهمة عدد من المستشفيات والمعامل الخاصة والجمعيات الخيرية.

وأضاف حليم: أن القافلة شاركت بها 3 عيادات متنقلة، قدمت خدمة الكشف والعلاج لـ 73 مريضا من بينهم 35 طفلا، كما شارك فى القافلة فريق طبى للكشف عن الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة وآخر للتطعيم ضد شلل الأطفال، و3 فرق للتطعيم ضد فيروس كورونا، علاوة على فريق التثقيف الصحى الذى قام بعمل ندوة عن أهمية التطعيم ضد كورونا والاستفادة من مبادرة الاعتلال الكلوى والكشف عن الأمراض المزمنة.

من جانبها، قالت منسق القوافل العلاجية بمديرية الشؤون الصحية الدكتورة رشا فوزى، إن العاملين التابعين للمديرية المشاركين فى القافلة بلغ عددهم 30 فردا من الأطباء والصيادلة والتمريض والسائقين والمثقفين والعمال.