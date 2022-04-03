القوى العاملة: استرداد 25 مليون ليرة لبنانية لـ 12 عاملا مصريا فى بيروت

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح فى استرداد 25 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ12 عاملا مصريا، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبى، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالى ببيروت، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح التقرير الذى تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الربع الأول من العام الحالى (يناير- فبراير- مارس 2022)، حيث تم اعتماد 28 عقد عمل، وتسوية 9 شكاوى وديا، وإحالة شكوى واحدة للقضاء، و7 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 17 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

وأجرى المكتب 12 زيارة للجهات الحكومية المعنية، و5 زيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، فضلا عن عقد 5 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية، بالإضافة إلى الرد على 270 استشارة عمالية مقدمة للمكتب ليصبح إجمالى الزيارات واللقاءات والاستشارات 292 خلال الفترة المشار إليها، كما بلغ عدد حالات الموافقة على نقل الكفالة إلى كفيل جديد 13 حالة.

يذكر أن مكاتب التمثيل العمالى بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضية نجحت فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، متضمنة المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصرى بالخارج ما بين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصرى وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكاوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تربوا أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع، بالإضافة إلى زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.