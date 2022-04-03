عاجل- «القوى العاملة»: توفير 4200 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه

جدة - نرمين السيد - كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس الماضى 2022 فى النشرة السابقة وعددها 200 فرصة عمل، ليصبح إجمالى الفرص المعروضة 4200 فرصة عمل.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيراً إلى أن هذه الفرص تأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الشباب والفئات الأكثر احتياجًا وذوى القدرات وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج، بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 15 محافظة هى: القاهرة، والقليوبية، والإسماعيلية، والفيوم، والبحيرة، والدقهلية، وبورسعيد، ودمياط، وأسيوط، وقنا، والوادى الجديد، وأسوان، والمنوفية، وسوهاج، والمنيا.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 400 فرد أمن، و 22 مهندس كهرباء، و20 مهندس ميكانيكا، و2 مهندس إنتاج، و385 عامل إنتاج، و3 أخصائيين مشتريات، و15 فنى جودة، و200 عضو فريق، و100 عامل تعبئة، ورئيس حسابات، و5 مراقبين جودة، و140 مضيفًا، و200 مندوب توصيل، و100 كاشير، و2 أخصائى مبيعات، و28 فنى كهرباء و20 عامل ماكينة، و3 مشرفين، و5 سائقين، و2 فنى ألومنيوم، و2 فنى نجار، و3 فنيين تركيبات، و20 ميكاترونكس، و2 فنى إنتاج، و23 مشغل ماكينات، و2 عامل بوفيه.

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل فى 7 مهندسين عمليات، و2 أخصائى تسويق إلكترونى، و5 مهندسين إنتا، و3 مشرفين مبيعات، و7 مهندسين تصميمات، و20 مندوب مبيعات ، و2 مهندس جودة ، و20 مشرف جودة، و20 عامل اورليه، و35 عامل أوفر، و40 عامل سنجر، و50 عامل حياكة، و15 عامل قص، و20 عامل جودة، و30 عامل إنتاج، وموظف مبيعات، و3 عمال نسيج، و10 عمال فحص منسوجات، و50 عامل ماكينة، و50 عامل تعبئة، و20 عامل مغسلة، و10 عمال مساعدين، و10 عمال تشطيب، و10 عمال صيانة .

وفى المنوفية، مطلوب 10 أخصائيين تمويل، و60 أخصائى خدمات مالية فردى وجماعى، و25 منسقة ميدانية، و 10 عمال سنجر، و10 عامل مكواة، و10 عمال أورليه، و15 عامل عادى، و5 عمال قص، وعامل خدمات، وعامل صيانة، و3 عمال إنتاج، و15 عامل تعبئة وتغليف.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالبحيرة مجموعة من فرص العمل شملت : مسئول إستعلامات ، و موظف كمبيوتر، و15 سائقًا، و5 محضرين طلبات، و15 أخصائى ائتمان، و70 عامل اورليه، و60 عامل سنجر ، و17 عامل مكواة، و20 عامل تعبئة، و30 عامل أوفر، و2 عامل خدمات معاونة، و5 عمال عاديين، وعامل مغسلة.

وفى الدقهلية والإسماعيلية، مطلوب: مهندس حاسب آلى، و2 ممرضة، و400 وسيط تأمينى، و2 مشرف جودة، ومدير مالى، ومحاسب، و2 مبيعات، وكاشير، و42 عامل إنتاج، و2 خدمة عملاء، و8 عمال نظافة.

وفى دمياط وبورسعيد: 30 خياطًا، و2 فنى كهرباء، و10 عمال إنتاج، و4 فنيين صيانة ميكانيكا، و3 جودة متحركة، و2 عامل جودة نهائية، و2 عامل نظافة.

كما تم توفير فرص عمل بالمنيا تمثلت فى: 2 مسئول تمويل، و3 منسق قروض، و7 مشرفين مخازن، و150 عامل حياكة، و2 فنى إلكترونيات، و24 مسئول تدريب، و9 مدير تسويق، و3 مدربين لغات، و4 مدربين حاسب آلى، و450 فرد أمن، و42 تسويق ودعاية، و4 فنيين صيانة ميكانيكا، و5 عمال تعبئة.

وفى الوادى الجديد والفيوم وقنا مطلوب: محاسب، وبائعة، و23 عامل إنتاج، و2 مساعد إدارى، و5 عمال تعبئة وتغليف، و3 كهربائيين، و7 عمال، وفرد أمن، وعامل سيرفيس.

أما فى أسوان وأسيوط الوظائف المتوفرة، هى: 13 موظف استقبال وحجز، و2 مضيف صالة، و4 مراجعين، و2 استيور، و2 شيف سخن، و 52 مسئول تأمين، و10 مديرين غرف، و2 فنى تمريض.

أما سوهاج، فقد وفرت العديد من الفرص، منها: 6 أطباء، و2 مدير إدارى، و2 نائب مدير تحقيق، و2 محاسب، و2 مدير صيدلية، و2 مدير مكتب، ومهندس أجهزة طبية، و2 مدير تمريض عمليات ، و4 مشرفين تمريض، و12 أخصائى تمريض، و12 فنى تمريض، و4 موظفين علاقات عامة، 6 خدمة عملاء، وموظف موارد بشرية، و4 سكرتارية، ومسئول تكنولوجيا معلومات، و2 كهربائى، و15 خدمات معاونة، و4 مساعد صيدلى، و3 فنيين شبكة أكسجين، و2 دليفرى، و10 موظفين أمن، و2 عامل مغسلة.