جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ اليوم الأحد سيشهد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة مقارنة بالأمس، وستسجل العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، والأجواء ستكون حارة خلال فترة النهار، لكن فى فترات الليل ستظل الأجواء باردة، مع وجود فارق كبير فى درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل إلى أكثر من 15 درجة.





وأضافت غانم فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه "ننصح المشاهدين خلال هذه الفترة بالاحتفاظ بالملابس الشتوية خلال فترات الليل، لأننا نشعر بانخفاضات كبيرة على مستوى درجات الحرارة". وتابعت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد سيشهد نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، ما يزيد إحساسنا بالأجواء الربيعية وتلطيف فى الأجواء على مدار فترات اليوم، وبخاصة فى فترة المساء. وأشارت، إلى ان درجات الحرارة اليوم وغدا ستتجاوز الـ30 رغم انخفاضها، لكن بداية من يوم الثلاثاء القادم سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة ملحوظ جدا يومى الأربعاء والخميس، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية، لكن بداية مع الأسبوع المقبل سنتجاوز ذروة الارتفاعات، لكنها لن تكون مماثلة لفصل الشتاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الأرصاد تكشف ذروة ارتفاع درجات الحرارة فى أول أسبوع برمضان (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.