مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة الثانية على قناة on drama

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ازدادت معدلات البحث من قبل الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة التانية، وذلك بعد أن تصدرت أولى حلقات العمل تريند توتيتر العالمي.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

وقررت قناة أون، التي تعرض المسلسل على شاشتها، أن تعرض الحلقة يوميًا، في تمام الساعة التاسعة والخمسون دقيقة 9:50 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يتم إعادة المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرًِا والثالثة والنصف عصرًا، كما أنه من المقرر عرضه على قناة ON DRAMA أيضًا.

أحداث الاختيار 3 الحلقة الأولى

وترجع أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 التي عُرضت أمس، إلى 26 يوليو 2012، بذهاب خيرت الشاطر إلى قطاع الأمن الوطني، وطلب منهم إنهاء خدمة عدد من الضباط داخل القطاع، وأوضح لهم أن هذا القرار سيصدر من الرئاسة، ولكن يرفض اللواء تنفيذ طلبه، ويعود الضابط زكريا يونس، الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز، حيث كان يعمل على قضية خلية مدينة نصر.

وكشفت الحلقة كواليس جلسة تجمع الشاطر وعصام العريان، وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية، يدرسون خلالها إدخال عدد من عناصر جماعتهم إلى صفوف الجيش، ورغبتهم في إبعاد المشير طنطاوي من منصب وزير الدفاع، واختيار اللواء عبدالفتاح السيسي، ليحل مكانه في منصب وزير الدفاع.

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

قصة مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3، قصته مأخوذة عن أحداث حقيقية، حيث يقدم صناع المسلسل حقائق تقدم للمرة الأولى في عمل درامي حول فترة مهمة في التاريخ المصري الحديث، بداية من ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب لرفض حكم جماعة الإخوان، وكواليس تلك الفترة.

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