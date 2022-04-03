لليوم الثانى على التوالى..طلاب الصف الرابع الإبتدائى يؤدون امتحان العلوم والمهارات

/689836/لليوم-الثانى-على-التوالىطلاب-الصف-الرابع-الإبتدائى-يؤدون-امتحان-العلوم-والمهارات

استقبلت المدارس الابتدائية، لليوم الثاني على التوالي، الموافق الأحد 3\4\2022، طلاب الصف الرابع الإبتدائي، لأداء الأمتحان فى مادتى العلوم والمهارات المهنية.

دوت الخليج

امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت عن جدول اختبارات للصف الرابع الابتدائي، لشهرى فبراير ومارس، استعدادا للامتحانات، مؤكدة أن الامتحان يتضمن 15 سؤالا فى كل مادة ، حيث وضعت الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية.

وكان الامتحان بدأ أمس السبت، حيث أدي التلاميذ امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد 3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنية.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب غدا الاثنين، فى الدراسات الاجتماعية وict، والثلاثاء فى اللغة الإنجليزية، ويوم الأربعاء فى الرياضيات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الدرجة الكلية تحسب لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.

منهج الصف الرابع الإبتدائي

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة، أعلنت عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها، صناعي، وزراعي، و تجاري، وفندقي، وذلك على بجميع انحاء الجمهورية للدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.

حيث تبدأ امتحانات العملي والمعامل يوم السبت الموافق 2022/5/21، كما تبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2022/5/28، على أن يتم البدء في أعمال تقدير الدرجات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2022/6/24.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، حوالي 800 ألف طالب تقريبا، بكل الأقسام الدبلومات الفنية، الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، وتعليم وتدريب مزدوج، إإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.