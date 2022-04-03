" النقل " تجرى حركة تغييرات كبرى بين قيادات ميناءى دمياط والإسكندرية

أصدرت وزارة النقل حركة تغييرات كبرى بين قيادات هيئة ميناء دمياط وهيئة ميناء الإسكندرية فى إطار ضخ دماء جديدة ووفقا لما أعلنت، وتضمنت التغيرات الأتى:

1- اللواء بحري نهاد شاهين علي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه لميناء الاسكندرية بدلا من اللواء طارق شاهين. 2- اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش للقيام بأعمال رئيس مجلس اداره هيئة ميناء دمياط بدلا من اللواء وليد عوض. وأكدت وزارة النقل أن ذلك يأتي في إطار ضخ دماء جديدة فى اثنين من أهم الموانئ المصرية لاستكمال المشروعات الضخمة والعملاقة التي يتم تنفيذها بالمينائين اللذان يشهدان تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ضمن مخطط الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافه الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ولتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.

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