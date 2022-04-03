السفارة المصرية في جوبا تستقبل وفداً من الأطباء البيطريين المصريين

استقبل سفير مصر لدى جنوب السودان "معتز مصطفى عبد القادر" وفداً من الأطباء البيطريين المصريين الموفدين من المعاهد التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك أثناء زيارتهم إلى جنوب السودان، حيث تأتي الزيارة في إطار متابعة مشروعات التعاون التي اتفقت عليها الدولتان الشقيقتان لدعم تنمية قطاع الثروة الحيوانية بجنوب السودان.
وقد عقد الوفد خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع المسؤولين الجنوب سودانيين، حيث تطرقوا لموضوعات متعددة من بينها التدريب على كيفية حصر أعداد الماشية والتعامل مع اللقاحات البيطرية.
من جانبه، استعرض السفير المصري آفاق التعاون بين الدولتين الشقيقتين في مجال الثروة الحيوانية، مؤكداً على قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية، والأهمية التي توليها القيادة المصرية لتعزيز التعاون مع جنوب السودان في كافة المجالات.
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