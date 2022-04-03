وزير القوى العاملة : توفير 4200 فرصة عمل برواتب تصل إلى...

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها كل نصف شهر من توفير 4000 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 15 محافظة لشغلها خلال شهر أبريل الجاري.

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس الماضي 2022 في النشرة السابقة وعددها 200 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 4200 فرصة عمل.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيراً إلي أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الشباب والفئات الأكثر احتياجًا وذوي القدرات وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg

"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 15 محافظة هي : القاهرة، والقليوبية، والإسماعيلية، والفيوم، والبحيرة، والدقهلية، وبورسعيد، ودمياط، وأسيوط، وقنا ، والوادي الجديد، وأسوان ، والمنوفية، وسوهاج، والمنيا .

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 400 فرد أمن، و 22 مهندس كهرباء، و20 مهندس ميكانيكا، و 2 مهندس إنتاج، و 385 عامل إنتاج ، و 3 أخصائي مشتريات ، و 15 فنى جودة ، و 200 عضو فريق ، و 100 عامل تعبئة، و رئيس حسابات ، و 5 مراقب جودة ، و 140 مضيف ، و 200 مندوب توصيل ، و 100 كاشير ، و 2 أخصائي مبيعات، و 28 فنى كهرباء و 20 عامل ماكينة ، و3 مشرفين، و 5 سائق، و 2 فنى ألومنيوم، و 2 فنى نجار، و 3 فنى تركيبات، و 20 ميكاترونكس، و 2 فنى إنتاج، و 23 مشغل ماكينات، و 2 عامل بوفيه .

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل في 7 مهندس عمليات، و 2 أخصائي تسويق إلكتروني، و 5 مهندس إنتا، و 3 مشرف مبيعات ، و 7 مهندس تصميمات، و 20 مندوب مبيعات ، و 2 مهندس جودة ، و 20 مشرف جودة ، و20 عامل اورليه ، و 35 عامل أوفر ، و 40 عامل سنجر ، و 50 عامل حياكة ، و15 عامل قص ، و 20 عامل جودة ، و 30 عامل إنتاج ، و موظف مبيعات ، و 3 عامل نسيج ، و 10 عامل فحص منسوجات ، و 50 عامل ماكينة ، و 50 عامل تعبئة ، و 20 عامل مغسلة ، و 10 عامل مساعد ، و 10 عاملة تشطيب ، و10 عامل صيانة .

وفي المنوفية مطلوب 10 أخصائي تمويل ، و60 أخصائي خدمات مالية فردي وجماعي ، و 25 منسقة ميدانية ، و 10 عامل سنجر ، و 10 عامل مكواة ، و 10 عامل أورليه ، و15 عامل عادي ، و5 عامل قص ، و عامل خدمات ، وعامل صيانة ، و 3 عمال انتاج ، و 15 عامل تعبئة وتغليف .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالبحيرة مجموعة من فرص العمل شملت : مسئول إستعلامات ، و موظف كمبيوتر ، و 15 سائق ، و5 محضرين طلبات ، و 15 أخصائي إئتمان ، و 70 عامل اورليه ، و 60 عامل سنجر ، و 17 عامل مكواة ، و20 عامل تعبئة ، و 30 عامل أوفر ، و 2 عامل خدمات معاونة ، و 5 عمال عاديين ، و عامل مغسلة .

وفي الدقهلية والإسماعيلية مطلوب: مهندس حاسب آلي، و 2 ممرضة، و400 وسيط تأمينى، و 2 مشرف جودة ، ومدير مالي، ومحاسب، و 2 مبيعات ، وكاشير، و 42 عامل إنتاج، و 2 خدمة عملاء ، و 8 عامل نظافة .

وفى دمياط وبورسعيد : 30 خياط ، و 2 فنى كهرباء ، و 10 عمال انتاج ، و 4 فنى صيانة ميكانيكا، و 3 جودة متحركة، و 2 عامل جودة نهائية، و 2 عامل نظافة .

كما تم توفير فرص عمل بالمنيا تمثلت في : 2 مسئول تمويل ، و 3 منسق قروض ، و7 مشرف مخازن ، و 150 عامل حياكة ، و 2 فنى الكترونيات ، و 24 مسئول تدريب ، و 9 مدير تسويق ، و 3 مدرب لغات ، و 4 مدرب حاسب آلي ، و 450 فرد أمن ، و 42 تسويق ودعاية ، و 4 فنى صيانة ميكانيكا ، و5 عامل تعبئة .

وفي الوادي الجديد والفيوم وقنا مطلوب :محاسب ، و بائعة ، و 23 عامل إنتاج ، و 2 مساعد إداري ، و 5 عامل تعبئة وتغليف ، و3 كهربائي ، و 7 عامل ، وفرد أمن ، وعامل سيرفيس .

أما في أسوان وأسيوط الوظائف المتوفرة هي : 13 موظف استقبال وحجز ، و 2 مضيف صالة ، و 4 مراجع ليلي ، و 2 استيور ، و 2 شيف سخن ، و 52 مسئول تأمين ، و 10 مدير غرف ، و2 فنى تمريض .

أما سوهاج فقد وفرت العديد من الفرص منها: 6 طبيب مقيم ، و 2 مدير إداري ، و 2 نائب مدير تحقيق ، و 2 محاسب ، و 2 مدير صيدلية ، و 2 مدير مكتب ، و مهندس أجهزة طبية ، و 2 مدير تمريض عمليات ، و4 مشرف تمريض ، و 12 أخصائي تمريض ، و 12 فنى تمريض ، و 4 موظف علاقات عامة ، 6 خدمة عملاء ، و موظف موارد بشرية ، و 4 سكرتارية ، ومسئول تكنولوجيا معلومات ، و 2 كهربائي ، و 15 خدمات معاونة، و 4 مساعد صيدلي، و 3 فنى شبكة أكسجين، و 2 دليفري ، و 10 موظف أمن ، و 2 عامل مغسلة .