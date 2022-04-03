آداب القاهرة تحصل على شهادة ”الأيزو” في جودة المؤسسات التعليمية

د. الخشت: الجامعة تحرص على تطبيق متطلبات الجودة القياسية بكلياتها وفق المعايير الدولية

د. الخشت: توفير كافة الاحتياجات لكليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها للوصول إلى مستوى جامعات الجيل الرابع المرموقة

د. الخشت: آداب القاهرة تمثل مرجعا للكليات المماثلة وحصولها على الأيزو نتاج عمل جماعي مشترك لجميع منسوبيها

د. شريف شاهين: مستمرون في الارتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية بالكلية للتقدم للاعتماد ببرامج اللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الآداب على شهادة الأيزو ISO 21001:2018 الخاصة بجودة المؤسسات التعليمية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية في جميع كلياتها وإداراتها ومراكزها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لدعمها من أجل الحصول على شهادات الأيزو، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم التعليمية ومنهجيتها بالجامعة، وذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه، وبما يتناسب مع التحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الآداب تُمثل مرجعًا ومعيارًا للكليات المماثلة، مؤكدًا أن حصولها على شهادات الأيزو سواء الدولية أو المحلية يعكس جودة أدائها، والتطوير المستمر بها سواء على مستوى العملية التعليمية أو الإدارية، والذي نتج عن جهد وعمل جماعي مشترك بين منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

من جانبه، قال الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب، إن الكلية تحرص باستمرار على الارتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية، بما يساهم في تقدمها للاعتماد ببرامج اللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية، مشيرًا إلى حصول الكلية على شهادة الأيزو الدولية 9001/2015 والمختصة بنظام إدارة الجودة للهيكل الإداري.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة نجحت على مدار 4 سنوات في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وحصول معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة او تجديد الاعتماد، وإحداث الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الانتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع، وهو ما نتج عنه حصول 19 معملا وبرنامجا دراسيا على الاعتماد الدولي، وحصل على شهادة الأيزو العالمية 13 كلية، و11 مركزًا، والأمانة العامة للجامعة بإداراتها الرئيسية، ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، وتم التجديد السنوي لشهادة «الأيزو» 9001 / 2015 في مجال الجودة الإدارية.