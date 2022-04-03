النقل: تطوير 199 كم من نظم إشارات خط سكة حديد «القاهرة - الإسكندرية»

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم والجارى تنفيذه حاليا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكترونى حديث (EIS) والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان فى العالم)، وبدخول تلك المنطقة فى الخدمة يكون 199 كم فى الخدمة من إجمالى 208 كم.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (19 برجا رئيسيا و15 برجا ثانويا و80 مزلقانا) وتم حتى الآن دخول 16 برجا رئيسيا الخدمة وهم (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاى البارود –دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدى جابر-شبرا – التوضيب – بنها - طنطا) و14 برجا ثانويا و78 مزلقانا، لافتا إلى أن برج إشارات طنطا يتحكم فى 101 سيمافور ضوئى و126 موتور تحويله و8 مزلقانات.

وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالى (الكهربى القديم) بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.