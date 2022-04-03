مذكرة تفاهم بين القومى للبحوث الفلكية والرقابة النووية

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول توقيع المعهد مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية والاشعاعية؛ بهدف تبادل الخبراء والخبرات فى مجالات التعاون المشترك.





وأوضح التقرير أنه بموجب مذكرة التفاهم يعمل الطرفان على تعزيز التعاون فى مجال شبكات الرصد؛ لتطوير البرمجيات والخوارزميات لتحليل وعرض البيانات الخاصة بالشبكات، وتطوير أنظمة اتصال مؤمنة، وكذلك نمذجة وانتشار الانبعاثات. وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عمل للتعاون المشترك بين الطرفين فى عدد من المجالات التى من شأنها أن تؤدى إلى توافر قاعدة لتبادل الكوادر البشرية المؤهلة، والمدربة، والبيانات ذات الصلة، ومنها تبادل المعلومات التقنية والوثائق فى المجالات ذات الصلة، وإعداد وتنظيم دورات تدريبية، وورش العمل، والندوات، والاجتماعات، ومجموعات العمل، وتبادل أفضل الممارسات والاستشارات التقنية، وتبادل الزيارات والخبراء؛ للمشاركة فى الأنشطة التى يقوم بها الطرفان، فضلا عن القيام بدراسات مشتركة.

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