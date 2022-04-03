وزير الرى: مؤتمر المناخ فرصة ذهبية لإدماج تحديات المياه بالمجهودات العالمية

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، مع مسئولى المعهد الدولى للمياه فى ستوكهولم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأحد، التنسيق المشترك بين الوزارة والمعهد للإعداد لجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم (COP 27).





وأكد الدكتور عبدالعاطى، فى كلمته، ما يمثله مؤتمر المناخ للعام الجارى (COP 27)، والذى تستضيفه مصر أواخر العام الجارى، من فرصة ذهبية لإدماج تحديات المياه بالمجهودات العالمية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من الكوارث المرتبطة بها، وضمان التنسيق بين مختلف المبادرات المعنية بالمياه، والتى تقوم بها المنظمات المختلفة التابعة للأمم المتحدة، مع أهمية وضع خطط واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لمثل هذه الخطط.

وأوضح أن مصر تستضيف هذا المؤتمر ممثلة للقارة الإفريقية، وسيتم التركيز على أولويات القارة فى مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وزيادة مرونة المنظومات المائية للتعامل مع التحديات المائية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية بعضها البعض فى مجال المياه والتعامل مع التغيرات المناخية.

وأشار الوزير إلى جناح المياه الذى سيتم تنظيمه ضمن فعاليات المؤتمر على أعلى مستوى، مع توفير مساحات كافية لاستيعاب جميع الأحداث ذات الصلة بقطاع المياه، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم هذا الجناح، بالتعاون مع العديد من الحكومات والمنظمات الدولية منها الحكومتان الهولندية والبريطانية والمعهد الدولى للمياه بستوكهولم والمعهد الدولى لإدارة المياه والتحالف الدولى للتكيف مع المناخ.

وقال عبد العاطى، إنه إدراكا لأن تحديات المياه تأتى على رأس أولويات الدول، فإن مصر تنظم منذ عام 2018 أسبوع القاهرة للمياه، والذى تأتى نسخته الخامسة لهذا العام قبل عقد مؤتمر المناخ مباشرة، وسيعقد تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى"، لتتناول موضوعاته جميع جوانب التكامل بين أجندات المياه والمناخ.

ودعا عبدالعاطى، مسئولى المعهد الدولى للمياه بستوكهولم للمشاركة فى أسبوع القاهرة الخامس للمياه لإثراء المناقشات والتوصيات الصادرة عن الأسبوع.