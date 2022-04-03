«الضرائب»: قانون تنمية المشروعات المتوسطة يتضمن حوافز ضريبية وجمركية

جدة - نرمين السيد - أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تواجد عدد من ممثلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة يوميًا، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار التعاون بين وزارة المالية والمصلحة مع الجهاز للتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتسجيل بالجهاز. - تواجد عدد من ممثلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة يوميًا للتيسير على أصحاب هذه المشروعات للتسجيل بالجهاز .





وأوضح عبد القادر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التى توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية.

ولفت دكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد حدد الضريبة القطعية المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.

وأضاف صقر أنه يتم تحديد الضريبة النسبية المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتى يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه على النحو الآتى: 0,5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويًا، 0,75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.

أما بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس 1% من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس سنوات.

وقال رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ إن مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية يقع فى برج المحمودية - أوتوستراد المعادى - صقر قريش - الدور الأرضى، ويمكن التواصل مع الوحدة عبر البريد الإلكترونى [email protected]، مضيفًا أنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أى موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395، أو التواصل من خلال البريد الإلكترونى [email protected]