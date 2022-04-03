عبد العاطى: مؤتمر المناخ فرصة ذهبية لإدماج تحديات المياه بالمجهودات العالمية للتكيف...

الدكتور عبد العاطى : التركيز على أولويات القارة الأفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، وزيارة المرونة في التعامل مع التحديات المائية ، وأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية

- أهمية التنسيق بين مختلف المبادرات المعنية بالمياه ، ووضع خطط واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية ، وتوفير التمويل اللازم لها

- تنظيم جناح للمياه على أعلى مستوى لعرض الأحداث ذات الصلة بقطاع المياه بالتعاون مع العديد من الحكومات والمنظمات الدولية

- تنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه لتناول موضوعات التكامل بين أجندات المياه والمناخ

عقد السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً بتقنية الفيديوكونفرانس مع مسئولى المعهد الدولي للمياه بستوكهولم ، لمناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمعهد فى الإعداد لجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP 27.

وأشار الدكتور عبد العاطى فى كلمته لما يمثله مؤتمر المناخ للعام الحالى COP 27 - والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم - من فرصة ذهبية لإدماج تحديات المياه بالمجهودات العالمية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من الكوارث المرتبطة بها ، وضمان التنسيق بين مختلف المبادرات المعنية بالمياه والتى تقوم بها المنظمات المختلفة التابعة للأمم المتحدة ، مع أهمية وضع خطط واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية ، وتوفير التمويل اللازم لمثل هذه الخطط.

وأوضح سيادته أن مصر تستضيف هذا المؤتمر ممثلة للقارة الأفريقية ، حيث سيتم التركيز على أولويات القارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وزيارة مرونة المنظومات المائية للتعامل مع التحديات المائية ، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية بعضها البعض في مجال المياه والتعامل مع التغيرات المناخية.

كما أشار سيادته لجناح المياه الذى سيتم تنظيمه ضمن فعاليات المؤتمر على أعلى مستوى ، مع توفير مساحات كافية لإستيعاب جميع الأحداث ذات الصلة بقطاع المياه ، وسيتم تنظيم هذا الجناح بالتعاون مع العديد من الحكومات والمنظمات الدولية مثل الحكومتين الهولندية والبريطانية والمعهد الدولي للمياه بستوكهولم والمعهد الدولي لإدارة المياه والتحالف الدولى للتكيف مع المناخ.

وأضاف سيادته أنه وإدراكًا لأن تحديات المياه تأتى على رأس أولويات الدول .. فإن مصر تُنظم منذ عام 2018 إسبوع القاهرة للمياه ، والذى تأتى نسخته الخامسة لهذا العام قبل عقد مؤتمر المناخ مباشرة ، والذى سيُعقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخى" ، لتتناول موضوعاته جميع جوانب التكامل بين أجندات المياه والمناخ ، وتوجه الدكتور عبد العاطى بالدعوة لمسئولى المعهد الدولي للمياه بستوكهولم للمشاركة في إسبوع القاهرة الخامس للمياه لإثراء المناقشات والتوصيات الصادرة عن الإسبوع.