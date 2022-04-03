القوي العاملة :تعيين 5669 من بينهم 21 ”قادرون باختلاف” بالشرقية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5669 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 21 " قادرون باختلاف " من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، و توفير 782 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 2951 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة .
وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 336 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 141 محضر سلامة و 76 حالة غلق إداري ، والمشاركة في 99 قياس ميداني ومراجعتها لـ 36 منشأة ، وعقد 19 ندوة توعية ، ومنح 13 ترخيص لمنشأة .
وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 976 منشأة، وأسفر عن تحرير 324 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 309 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فضلاً عن فض 5 إحتجاج عمالي لـ 2503 عامل وعودتهم للعمل .
وأضاف الغمراوي أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 188 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 279 تفويض ووكالة لشركات بها 391 فرصة عمل .
أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، فقد قامت المديرية بصرف 19 منحة مولود جديد ، و 6 منح زواج ، و10 منح وفاة أحد الأقارب ، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 6 عمال من المسجلين لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 102 ألف جنيه لـ 45 عاملا .
وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 8 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة ، واستخراج 2 ترخيص لأول مرة ، وتجديد 11 ترخيص آخرين ، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون .
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