وزير النقل يصدر قرارت وزارية جديدة لضخ دماء جديدة في قيادات ميناءي...

في إطار ضخ دماء جديدة فى في قيادات ميناءي الإسكندرية ودمياط وزير النقل يصدر قرارت وزارية تتضمن تكليف كل من -:-

1. اللواء بحري نهاد شاهين علي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية

2. اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش للقيام باعمال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط

أصدرت وزاره النقل بيانا إعلاميا اليوم جاء فيه ان الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل قد أصدر عدد من القرارات الهامة في قطاع النقل البحري حيث تم تكليف السيد اللواء بحري احمد عبد المعطي محمد حواش نائب رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لموانىء البحر الاحمر للتشغيل للقيام باعمال رئيس مجلس اداره هيئه ميناء دمياط خلفا للواء بحري وليد مصطفى عوض السيد رئيس مجلس اداره هيئه ميناء دمياط الذي انتهت خدمته

كما تضمنت قرارات الفريق مهندس /كامل الوزير تكليف السيد اللواء/ بحري نهاد شاهين علي نائب رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لميناء الاسكندريه للشئون الماليه والتجاريه والهندسيه للقيام باعمال رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لميناء الاسكندريه خلفا للربان طارق شاهين رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لميناء الاسكندريه الذي تم تكليفه للعمل كمستشار بديوان عام وزاره النقل

وأشار بيان الوزارة أن ذلك يأتي في إطار ضخ دماء جديدة فى اثنين من أهم الموانىء المصرية لاستكمال المشروعات الضخمة والعملاقة التي يتم تنفيذها بالمينائين اللذان يشهدان تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ضمن مخطط الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافه الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ولتعظيم

الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.