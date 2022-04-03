القوي العاملة تعلن عن حاجتها إلى موظفين بالدولة لعضوية اللجان المشرفة علي...

تعلن وزارة القوى العاملة عن حاجتها إلى موظفين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022 / 2026 ، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة .
وعلى من يرغب في المشاركة في الإشراف على الانتخابات العمالية التسجيل على موقع الوزارة على هذا الرابط :
https://union.manpower.gov.eg/teamWorkWeb/index
على أن يرفق باستمارة التسجيل المستندات التالية : (صورة بطاقة الرقم القومي - بيان حالة وظيفية - موافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة ).
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