مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها الأهلي ضدالهلال السوداني ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

يخوض النادي الأهلي ضد نظيره الهلال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 3

يخوض فريق الرجاء المغرب ضد نظيره وفاق سطيف، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فريق وست هام يونايتد ضد إيفرتون ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنواتbeIN Sports 1 HD Premium

يخوض فريق توتنهام ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض أتلتيك ضد نظيره بيلباو إلتشي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً، عبر قنواتbeIN Sports 1 HD

يخوض فريق ريال بيتيس ضد أوساسونا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD

يخوض فريق غرناطة ضد رايو فاليكانو،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًbeIN Sports 1 HD

يخوض فريق فالنسيا ضد نظيره قادش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

يخوض برشلونة ضد إشبيلية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium