حكم استخدام الكريمات ومستحضرات التجميل أثناء الصوم.. الإفتاء تحسم الجدل

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر صفحة الدار الرسمية على فيس بوك، إن استخدام المراهم وكريمات الجلد ومستحضرات التجميل أثناء الصوم لا يبطل الصوم ولا يفسده.
وأضاف، أن الصوم جائز حتى لو شرب الجلد من هذه الكريمات لأن الصوم يفسد بما يدخل فى جوف الإنسان من منفذ مفتوح معتاد.
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