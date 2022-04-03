جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار تأثير الموجة الحارة على كافة الأنحاء مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى عن اليوم وتظل الأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .





وقالت الهيئة إنه متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم الأحد 31 درجة مئوية السواحل الشمالية 27 درجة مئوية شمال الصعيد 37 درجة مئوية أما جنوب الصعيد 41 درجة مئوية. كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة اليوم ورياح على القاهرة الكبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.