وزير النقل يصدر عددا من القرارات بشأن قيادات ميناءى دمياط والإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير، عددا من القرارات المهمة المتعلقة بقطاع النقل البحري، حيث جرى تكليف اللواء بحرى أحمد عبد المعطى محمد حواش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر للتشغيل للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، خلفا للواء بحرى وليد مصطفى عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الذى انتهت خدمته.





وذكرت وزارة النقل فى بيان اليوم الأحد، أن قرارات الوزير، تضمنت تكليف اللواء بحرى نهاد شاهين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئه العامة لميناء الإسكندرية للشئون المالية والتجارية والهندسية للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلفا للربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الذى تم تكليفه للعمل كمستشار بديوان عام وزارة النقل. وأشار البيان إلى أن ذلك يأتى فى إطار ضخ دماء جديدة فى اثنين من أهم الموانىء المصرية لاستكمال المشروعات الضخمة والعملاقة، التى يتم تنفيذها بالمينائين اللذان يشهدان تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ضمن مخطط الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ولتعظيم الاستفادة من النقل البحرى فى دعم الاقتصاد القومي.

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