/689820/مسلسل-الكبير-اوي-6-الحلقة-الاولي-أحمد-مكي-أب-لطفلين-توأم

عرضت اليوم الحلقة الاولى من مسلسل الكبير اوي 6 عبر شاشة قناة on E وبدأت أول حلقة بمشهد لفوضى عارمة في جنينة قصر الكبير، والتي يرجع سببها لطفيله جوني وعتره، الذي يقضي معهم العديد من المواقف المرحة نظرًا لعد وجود والدتهم «هدية» فهو يتولى أمر تربيتهم والإهتمام بهم.

دوت الخليج

تعلق الكبير أوي بـ جوني وعترة

ويواصل الكبير أوي الإهتمام بطفليه جوني وعترة خصوصًا بعد غياب والدتهم، ويلبي لهم جميع طلباتهم ويظهر خلال المسلسل تعلقه الكبير بهم، كما أنهم توأم مثله هو وجوني.

ثم يأتي مشهد آخر لدخول فزاع إلى الكبير الذي يحتسي الشاي ليتحدث إليه بأن البلد في حالة إحتياج كبيرة له، لتتحول إلى وصلة دراما بسبب حزن الكبير على حالة الجديد.

الحلقة الأولى تبدأ بإهداء لـ سمير غانم

قام صناع مسلسل الكبير أوي 6، مع بداية تتر الحلقة الأولى من المسلسل بإهداء خاص للفنان الكبير الراحل سمير غانم الذي لفظ أنفاسه الأخيره بعد صراع كبير مع فيروس كورونا المستجد.

وجاء الإهداء بوضع صورة للفنان سمير غانم في بداية الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوى 6 وكتب عليها: "إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك الاستاذ سمير غانم".

برومو مسلسل الكبير أوي 6

ومن الجدير بالذكر، أن نشر مرسي البرومو الرسمي لمسلسل الكبير أوي 6 خلال الأيام الماضية، والذي سيطر عليه حالة من الكوميديا المفرطة بين أهالي المزريطة، وعلق منتج العمل قائلًا:«رمضان 2022.. حصريًا على أون».

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

مسلسل الكبير أوي بطولة نخبة من نجوم الفن، أبرزهم أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سالم، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، أحمد سعد، أسما إبراهيم.

قصة مسلسل الكبير أوي 6

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 6 بعد غياب هدية للأبد والتي لعبت دورها دنيا سمير غانم. حيث يجد العمدة الكبير نفسه في مأزق بسبب تربية ولديه التوأم جوني والعترة. ويضطر للزواج مرة أخرى، ويقع في أكثر من زيجة وينفصل.

ويتزوج الكبير من ابنة عمه واسمها زادة التي لم تحب رجلًا غيره من قبل، ومع ذلك يضطر للزواج منها بدون حب، وخلال أحداث الحكاية. يجد جوني نفسه أمام سنوات كثيرة ضاعت من عمره دون أن يقدم شيئاً في حياته، وخلال رحلة اكتشاف ذاته يجد أن مواقع التواصل توغلت ولها تأثير كبير في المزاريطة. ويتجه لعمل فيديوهات لتحقيق مكاسب مادية من ورائها.