«الراجل طفس لازم تلبسيله حلو عشان ميخونكيش.. والستات خاينة».. تصريحات فيفي عبده في كلام الناس

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حلت الفنانة ياسمين عز ضيفة على برنامج كلام الناس فس حلقة يوم السبت الموافق 2 من شهر إبريل تزامنا مع أول يوم رمضان، والتي فجرت خلاله عدد من التصريحات الجريئة ينشرها دوت الخليج في ذلك التقرير.

تصريحات فيفي عبده في برنامد كلام الناس

- مبخفش من الموت .. وحابة تربتي وبحاول أحسن علاقتي بالتربي عشان يدعيلي

- لولا نجوى فؤاد مكنتش هيتبقى فيفي عبده موجودة هي مؤدبة وعمري مسمعت عنها لفظ خارج

- كل واحد مننا عنده اللي يكفيه وعمري ما سمعت عن نجوى فؤاد انها قالت معيش

-بشوف كل الناس الفنانين الكبار مش موجودين والموجودين بيموتو من الركنة

- شيرين رضا متصالحة مع نفسها جدا ونعرف بعد من فترة وحبتها جدا

-بخفش من الموت خالص .. وحابة تربتي وبحاول أحسن علاقتي بالتربي عشان يدعيلي

- واحدة صحبتي طلعت كلام عليا اني اتجوزت جوز صحبتي وأنا مستحيل أعمل كدة

-الستات ملهاش ملكة ممكن تبقى بتبينلك انها بتحبك وتلاقيها بتخونك مع جوزك

- اللي معاه قرش يحيره يجيب حمام ويطيره

- الراجل طفس ولازم تبقى مالية عينه في كل حاجة وتعمليه أكله حلوة وترضيه بكل النواحي بلبس حلو عشان ميبصش برا

- العلاقة بين العبد وربه المفروض محدش يدخل فيها.. وأنا اتكالي كله عليه

فيفي عبده في رمضان 2022

جدير بالذكر انه تشارك الراقصة فيفي عبد في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل “شغل عالي”، الذي يعرض على قناة النهار وأبو ظبي، وعلى منصة و قنوات Art، ويشارك في بطولته كلا من فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده في مجال الدراما التليفزيونية مشاركتها في بطولة مسلسل «مملكة الغجر» قبل 3 أعوام، الذي شارك في بطولته كل من حورية فرغلي، ميار الغيطي، حازم سمير، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، حسام الجندي، هبة عبد العزيز، سناء شافع، غفران محمد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد.