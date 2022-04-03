مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الأولى.. نيللي كريم تنظم حفلة احتفالًا بطلاقها وشريف سلامة ينتقم منها

/689818/مسلسل-فاتن-أمل-حربي-الحلقة-الأولى-نيللي-كريم-تنظم-حفلة-احتفالا-بطلاقها-وشريف-سلامة-ينتقم-منها

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الأولى، استهلت بتنظيم فاتن -نيللي كريم- حفلة للانفصال من زوجها -شريف سلامة- وذلك بعد زواج دام 10 سنوات تفكر فيهم الأولى من البداية في الطلاق.

دوت الخليج يرصد أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فاتن أمل حربي.

انفصال نيللي كريم عن شريف سلامة

تردد سيف عن الذهاب للمكان المقرر فيه إتمام الطلاق حتى جاء بعد مكالمات عديدة تلقاها من فاتن وتم الطلاق، لكن أصر الأول على أن تجرى أمور النفقة من خلال المحكمة.

نيللي كريم تحتفل بعد طلاقها

أقيمت فاتن الاحتفالات مع أهلها وأصدقائها مرتدية فستان أشبه بالعرائس على أغنية «اديني سيبته اهو ومحصلش حاجة» لتنهال من عليها التهنئات.

عادت فاتن لبيتها لتراعي ابنتيها التي سألتها إحدهما قائلة «هو بابا مش هيجي تاني؟ هو أنتي اتجوزتي بابا عن حب؟»، لترد عليها والدتها:«لا مش هيجي بس لو عايزين تشوفوه هتشفوه.. اتجوزته عن كره، هو كان كره العزوبية».

تذهب فاتن للخلود للنوم فأذا بها تمسك بصورة تجمعها بطليقها وتسرح بخيالها وهو على الجانب الآخر يقف تائها وهو ينظر للدبلة في يده.

شريف سلامة ينقل بناته من المدرسة

استدعت مديرة مدرسة ابنتي فاتن والدتهما لتبلغها بأن والدهما سحب ملفهما لينقلهما إلى أخرى، فاتجهت فاتن لمقر عمل سيف مندفعة لتوبخه على فعله، فمكان من الأخير إلى أن يساومها أما العودة له أو تعذيبها في المحاكم مشددًا على امتناعه عن صرفه عليها هي أو ابنتيه.

صدمة نيللي كريم بعد استحواذ شريف سلامة على أساس منزلها

لتنتهي أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الأولى بعودة فاتن وابنتيها للمنزل فإذا تتفاجئ بأن طليقها سيف أخلاه من الأساس.

وتدورأحداث قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم، حول قضايا الأسرة، في إطار مأساة «فاتن» التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، بعدما تقرر الانفصال عن زوجها، ووالد ابنتيها، لتدخل في صراعات كبيرة خاصة مع بعض بنود القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية.

يشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي نخبة من الفنانين، على رأسهم نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.