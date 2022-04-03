/689817/فيفي-عبده-مبخفش-من-الموت-وبحسن-علاقتي-بالتربي-عشان-يدعيلي

فجرت الفنانة فيفي عبده عدد من التصريحات الجريئة خلال استضافتها على برنامج كلام الناس الذي يعرض في تمام الساعة الثانية عشر من كل اسبوع على قناة mbc مصر وتقدمه الاعلامية ياسمين عز.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات فيفي عبده عن الموت

تحدثت فيفي عبده خلال البرنامج عن الموت، فقالت: أما جالي كورونا فكرت أفتح تربتي وأقعد فيها وأعمل مكان حلو وأنا بحب المكان وبقيت في فترة كورونا أكلم التربي كتير وقولت لازم أقرب منه عشان يدعيلي لما أموت.

وأختتمت حديثها عن الموت، قائلة: أنا مش بخاف من الموت خالص والتربة بالنسبالي مكان جميل وبحبه

فيفي عبده تكشف علاقتها بنجوى فؤاد وشيرين رضا

وتطرقت الفنانة فيفي عبده بحديثها إلى الراقصة نجوى فؤاد والتي قالت عنها: “لولا نجوى فؤاد مكنتش هيتبقى فيفي عبده موجودة هي مؤدبة وعمري مسمعت عنها لفظ خارج، لكن كل واحد مننا عنده اللي يكفيه وعمري ما سمعت عن نجوى فؤاد انها قالت معيش”، أما بشأن فيديو نجوى فؤاد المثير للجدل، فقالت: “عندها حق بشوف كل الناس الفنانين الكبار مش موجودين والموجودين بيموتو من الركنة”.

أما عن شيرين رضا، فأشادت بها الفنانة فيفي عبده قائلة: “شيرين رضا متصالحة مع نفسها جدا ونعرف بعد من فترة وحبتها جدا، واثقة من نفسها”.

فيفي عبده

جدير بالذكر انه تشارك الراقصة فيفي عبد في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل “شغل عالي”، الذي يعرض على قناة النهار وأبو ظبي، وعلى منصة و قنوات Art، ويشارك في بطولته كلا من فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده في مجال الدراما التليفزيونية مشاركتها في بطولة مسلسل «مملكة الغجر» قبل 3 أعوام، الذي شارك في بطولته كل من حورية فرغلي، ميار الغيطي، حازم سمير، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، حسام الجندي، هبة عبد العزيز، سناء شافع، غفران محمد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد.