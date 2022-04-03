/689816/فيفي-عبده-الستات-ملهاش-ملكة-ومش-هتجوز-راجل-يقولي-اقعدي-من-شغلك

تحدثت الفنانة فيفي عبده في أولى حلقات برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر، عن رأيها في النساء ومتى تعرف أن إحداهن تحبها عن الأخرى، كما كشفت رأيها أيضا عن الرجل الذي يطلب من زوجته الاستقالة من عملها.

دوت الخليج يرصد رأي فيفي عبده في النساء والرجال

قالت فيفي عبده خلال برنامج كلام الناس: “قدمي السبت تلاقي الحد والستات ملهاش ملكة، وتلاقيها هي اول واحدة تخطف جوزك منك، طلقني دي اخر حاجة تتقال خلي عند اعذار”.

وتابعت: “ره واحدة صحبتي جدا ولا يمكن اصدق انها تعمل كده قعدت تقول عليا كلام عمري ما عملته ولا اللي على راسي بطحة وتيجي واحدة تشتغل عندي تقولي انها قالت كده عليا وبتتهمني باني اتجوزت جوز صحبتي وروحت خدتها من شعرها وبتتكلم عني انا”.

فيفي عبده: مش هتجوز راجل يقولي إقعدي من الشغل

وأضافت فيفي عبده خلال حلقة اليوم السبت عن رأيها في الرجل الذي يطلب من زوجته الإستقالة من عملها، فقالت: “: مش هتجوزه، انا اللي اقول لنفسي اقعدي او متقعديش”.

نصائح فيفي عبده للسيدات لتجنب خيانة الرجل

وكان قد وجهت الفنانة فيفي عبده مجموعة نصائح للسيدات حتى تتجنب خيانة زوجها، فقالت: “الراجل شريك حياة طفس، لازم تبقى مالية عينه في كل حاجة وتعمليه أكله حلوة وترضيه بكل النواحي بلبس حلو”.

فيفي عبده في السباق الرمضاني 2022

جدير بالذكر انه تشارك الراقصة فيفي عبد في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل “شغل عالي”، الذي يعرض على قناة النهار وأبو ظبي، وعلى منصة و قنوات Art، ويشارك في بطولته كلا من فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده في مجال الدراما التليفزيونية مشاركتها في بطولة مسلسل «مملكة الغجر» قبل 3 أعوام، الذي شارك في بطولته كل من حورية فرغلي، ميار الغيطي، حازم سمير، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، حسام الجندي، هبة عبد العزيز، سناء شافع، غفران محمد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد.