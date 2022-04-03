/689814/فيفي-عبده-عن-منشور-مشاركة-الجمهور-بجلسات-بمقابل-مادي-مكنش-مركزة-اي-اللي-مكتوب-فيه

حلت الفنانة والراقصة فيفي عبده اليوم ضيفة في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة قناة mbc مصر والتي تحدث خلاله لأول مرة عن منشور مشاركتها جلسات مع الجمهور بمقابل مادي في أبو ظبي، والذي أثار الجدل منذ فترة كبيرة بسبب سعر الجلسات الباهظ

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنانة فيفي عبده في كلام الناس وذلك خلال السطور القادمة

قالت فيفي عبده خلال كلام الناس: “نزلته ومكنش مركزة إي اللي مكتوب فيها، بدليل إن أنا شيلته فردت الفعل بالنسبالي مكنش فيه الكلام ده خالص، ومحصلش اني روحت أبو ظبي من ساعة الكورونا ومخرجتش من البيت عشان خايفة، واللي يخاف من العفريت يطلعله”.

أما عن أكثر الأشياء التي ترعبها فأشارت فيفي عبده إلى الحسد.

فيفي عبده تكشف تفاصيل مرضها

وتحدثت فيفي عبده خلال حلقة اليوم مع برنامج كلام الناس عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا، فقالت: “من ايام حزمني ياه وطيت نطة غلط وعملتلي مشكلة في الفقرة الرابعة والخامسة، فكنت اخد ابرة كل اسبوع مرتين ، وفي مرة الراجل ادهاني غلط جت في العصب وكانت كارثة سودا، بقيت بمشي زي القرد وبنط من الادوية.

أزمة الفنانة فيفي عبده بسبب شقيقتها

جدير بالذكر انه مرت الفنانة فيفي عبده بأزمة مؤخرا بعدما أعلنت وفاة شقيقتها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى شقيقة الفنانة فيفي عبده، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وبعدها ظهرت فيفي عبده في فيديو بفستان سوارية ترقص فيه، لتتعرض لحملة هجوم قوية، لكنها لم تصمت وخرجت لتدافع عن نفسها، قائلة: “الدنيا لازم تمشي، وده حال الدنيا، أنا بشكر كل الناس اللي عزوني في أختي، مكنش عارفة أرد على مين ولا مين، أنا بشكر حنيتكم عليا، شكراً لكل اللي واساني في حزني على أختي، مش هفضل أعيط طول العمر عشان مفيش حاجة هتتغير ولا اللي مات هيرجع، بحبكم جداً”.