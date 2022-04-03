فيفي عبده: علاقتي بربنا محدش يدخل فيها.. والراجل طفس لازم تلبسيله حلو عشان ميخونكيش

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حلت الفنانة والراقصة فيفي عبده ضيفة على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر في أول حلقة من موسم رمضان الحالي.

دوت الخليج يرصد تصريحات جريئة للفنانة فيفي عبده في كلام الناس

تحدثت فيفي عبده في بداية الحلقة عن فيفي عبده عن عادتها في عمل موائد الرحمن: “العلاقة بين العبد ربه المفروض محدش يدخل فيها، وانا اتكالي كله على ربنا، ومصر فيها مائد رحمن كتير”.

عن سؤال كيف ترين الرجال، أجابت فيفي عبده قائلة: الراجل شريك حياة طفس، لازم تبقى مالية عينه في كل حاجة وتعمليه أكله حلوة وترضيه بكل النواحي بلبس حلو”.

فيفي عبده في السباق الرمضاني 2022

جدير بالذكر انه تشارك الراقصة فيفي عبد في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل “شغل عالي”، الذي يعرض على قناة النهار وأبو ظبي، وعلى منصة و قنوات Art، ويشارك في بطولته كلا من فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده في مجال الدراما التليفزيونية مشاركتها في بطولة مسلسل «مملكة الغجر» قبل 3 أعوام، الذي شارك في بطولته كل من حورية فرغلي، ميار الغيطي، حازم سمير، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، حسام الجندي، هبة عبد العزيز، سناء شافع، غفران محمد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد.

بطلة مسسل شغل عالي مع فيفي عبده

بينما آخر أعمال شيرين رضا بطلة مسلسل شغل عالي مسلسل 60 دقيقة، من بطولة ياسمين رئيس، ومحمود نصر، وشيرين رضا، وخالد كمال، وفاطمة البنوي، ومها نصار، وأحمد كشك، وبمشاركة سوسن بدر، وأحمد رزق، وحنان يوسف، وأحمد الرافعي، ومروة الأزلي وآخرين، وهو من تأليف محمد هشام عبيّة وإخراج مريم أحمدي، يخوض محمود نصر من خلال هذا العمل أولى بطولاته في الدراما المصرية ويوضح أن "المسلسل يتطرق إلى مناطق شائكة ومعتمة"، مردفاً بالقول أن "60 دقيقة"، يقدم "طرحاً مختلفاً عن السائد، ويتميز بجرأة المضمون، وإلى أي مدى يحمل الإنسان أسراراً يتحفظ عن الكشف عنها!"