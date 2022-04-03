/689810/وزير-الأوقاف-الاختيار-3-يقين-مغذى-بالمعلومات-الكاشفة-عن-تأمر-جماعة-الإخوان-على-الشعب-والدولة

قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مسلسل الأختيار 3 عمل درامي كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية من الغدر والتأمر والخيانة وتاريخها الاسود حيث انه عمل فني جاد لكشف طبيعة اهل الشر.

دوت الخليج وزير الاوقاف: الاختيار 3 يقين مغذى بالمعلومات الكاشفة عن تأمر جماعة الإخوان عى الشعب والدولة جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الاعلامي احمد موسى ، منوها ان هذه الاعمال الفنية تكشف الحقيقة ويكون بها اضافات خيالية غير خارجة عن اطار الجماعة حيث انه يقين مغذى بالمعلومات الحقيقية الكاشفة لتأمر الجماعة على الشعب المصري والدولة المصرية . ولفت محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ان هذه الجماعة استباحت القتل والدماء في سبيل تحقيق اغراضهم للوصول الى السلطة بأي ثمن على حساب الوطن والدين.

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