وزير الأوقاف يعرب عن شكره للرئيس السيسى على التطوير الهائل فى مسجد الحسين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتبنى فكرة تطوير مساجد ومحيطات ومناطق مساجد آل البيت بالكامل، موجها فى الوقت ذاته الشكر والتقدير للرئيس على التطوير الهائل الذى جرى فى مسجد الحسين.





وأضاف جمعة، فى تصريحات تلفزيونية، إنه كان من الصعب أن يتم الانتهاء من تطوير الحسين فى هذه المدة القصيرة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى كلفهم بإعادة افتتاح مسجد الحسين بعد التطوير فى أول أيام رمضان. وتابع: "وفقا لحسابات العمل كان من المفترض أن يستغرق 6 أشهر من أعمال التطوير". وأشار إلى أنه فى يوم الجمعة الماضي، جرى افتتاح 89 مسجدا فى جميع أنحاء الجمهورية، مبينا فى الوقت ذاته إلى أنه سيتم افتتاح 52 مسجدا الجمعة المقبلة.

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