/689815/عامر-حسين-يكشف-مصير-كيروش-مع-منتخب-مصر-ويؤكد-مينفعش-نخدع-الجمهور

قال الحاج عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، ان مباراة مصر والسنغال، لييس بها جديد حتى الان.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الاعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث، منوها :” مينفعش نعشم الجمهور ونقول الماتش هيتعاد لأن لغايه دلوقت الأمور عادية ومفيش أي جديد نهائيا".

وتابع الحاج عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة "الاجتماع مع كيروش سيكون هذا الأسبوع، وننتظر التقرير الخاص به عن الفترة الماضية من أجل معالجة السلبيات".

عامر حسين يكشف مصير كيروش مع منتخب مصر.. ويؤكد "مينفعش نخدع الجمهور"

وواصل الحاج عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة" سنقوم بمعرفة التفاصيل الخاصة باللاعبين وسبب الإخفاق في الفترة الماضية، وكرة القدم بها مميزات كثيرة وكيروش قان بتصعيد بعض اللاعبين الجدد".

واختتم الحاج عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة "في وجهات نظر شايفة أن كيروش مدرب عنيد ومينفعش يكون موجود وفي اختيارات اللاعبين في أمور غريبة".