مسلسل الاختيار 3 يتصدر تريند تويتر تزامنًا مع انطلاق عرض أولى حلقاته

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دوت الخليج يرصد تصدر مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأولى تريند تويتر.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأولى يحظى على ردود فعل إيجابية

وأشاد رواد السوشيال ميديا بأداء أبطاله وقدرتهم على تجسيد شخصيات حقيقية في الدولة، فكتب أحدهم: "ايه العظمة والهيبة دي"، وغرد الآخر "الاختيار 3 عظمة أوي".

أداء مميز للفنان ياسر جلال في الاختيار 3 الحلقة الأولى

وكان للنجم ياسر جلال الذي ظهر بشخصية الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النصيب الأكبر في الإشادات وحصد على ردود فعل إإيجابية بفضل أداه المميز خلال أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأولى.

قصة مسلسل الاختيار 3

قصة مسلسل الاختيار 3 مأخوذة عن أحداث حقيقية، حيث يقدم صناع المسلسل حقائق تقدم للمرة الأولى في عمل درامي حول فترة مهمة في التاريخ المصري الحديث، بداية من ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب لرفض حكم جماعة الإخوان، وكواليس تلك الفترة.

مسلسل الاختيار 3 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة الثانية

الجزء الثالث من مسلسل الاختيار يعرض على قناة ON في موسم مسلسلات رمضان 2022 يوميا الساعة 10:00 مساء، ويعاد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة on مرتين يوميا في رمضان 2022، الأولى في تمام الساعة 4:20 صباحا، والثانية الساعة 3:25 مساء.

وحقق مسلسل الاختيار 2، الذي عُرض في سباق رمضان الماضى نجاحًا واسعًا، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.