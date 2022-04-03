/689806/فكرنا-بذكريات-سودة-عشناها-بسبب-الاخوان-الجمهور-يشيد-بـ-مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-1

بعد دقائق من عرض الحلقة الاولى من مسلسل الاختيار 3، خرج الجمهور ليعرب عن سعادته بأحداث العمل الذي ناقش فترة من أصعب الفترات التي مرت على مصر، وهي فترة حكم جماعية الإخوان المسلمين الإرهابية لها والفساد الذي حل على المواطنين في تلك الفترة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليقات الجمهور على الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3

تصدرت الحلقة الاولى من مسلسل الاختيارت تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء على موقع فيسبوك أو موقع تويتر، ليس فقط في وقت عرض الحلقة أو بعدها ولكن بدأ مسلسل الاختيار 3 في إثارة انتباه رواد السوشيال ميديا قبل ساعتين من عرضه، عندما كشفت الشركة المنتجة عن شخصية الفنان ياسر جلال خلال أحداث العمل، ليخرج الجمهور معربا عن ترقبه لعرض الحلقة الاولى من مسلسل الاختيار 3.

الجمهور يشيد بالحلقة الاولى من مسلسل الاختيار 3

أشاد عدد كبير من الجمهور بجراءة المسلسل في عرض فترة من أصعب الفترات التي مرت بها مصر بالعديد من الأزمات وهي وقت حكم الاخوان لمصر بقيادة الراحل محمد مرسي، فكتبت أحدهم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لاصعب في مسلسل الاختيار هو استعادة ذكريات سودة عيشناها في فترة حكم الاخوان الارهابيين.. بيعرض لنا تفاصيل عيشناها كلنا بترجعنا فورا لكل يوم اسود عدى علينا فيه شهداء من ولادنا .. و بيعرض لنا كمان كل لحظة فرحة عيشناها لما ربنا أزاح الغمة”.

واختتمت حديثها: “منتهى الفخر لكل مصري أصيل كان جزء من ٦/٣٠ و انتصر بفضل الله و جيشنا وشرطتنا على اقذر جماعة ارهابية عرفها التاريخ اللهم لك الحمد يارب”.

وكتب أخر عن مشهد للفنان كريم عبد العزيز وهو يستمع لتسريب للشاطر في الجلقة الاولى من مسلسل الاختيار: “اللقطة دي بترد علي كل اللي بيقول مسلسل الاختيار بيعرض قصص غير حقيقية او بيزور في التاريخ.. ده تسريب حقيقي لخيرت الشاطر وهو بيتكلم عن إمكانية تنفيذ عمليات ضد اجهزة الدولة الامنية”.

مسلسل الاختيار 3 اهداء للراحل وحيد حامد

الجدير بالذكر أنه أهدى صناع مسلسل الاختيار 3 العمل إلى روح الكاتب الراحل وحيد حامد، الذى وافته المنية في يوم 2 من شهر من يناير العام الماضى، اذ تمت كتابة الاهداء إلى روحة فى بداية تتر العمل الذى يعرض على قناة on.