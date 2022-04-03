الأوقاف تطلق صالونها الثقافى الرمضانى.. ندوات وأمسيات دينية وثقافية     

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير إن الصالون عبارة عن سلسلة متكاملة من الندوات والأمسيات الدينية و الثقافية طوال أيام وليالى الشهر الفضيل، وأن نقطة الانطلاق سوف تكون يوم الاثنين القادم عقب صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها.

وسوف يشارك فيها كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعلى حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، والدكتورعلى الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، وذلك مع الالتزام بجميع ضوابط وإجراءات التباعد الاجتماعى.