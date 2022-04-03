/689808/نقابة-الأطباء-تهاجم-أعلان-دايس-تنمر-واضح-علي-المواطن-المصري-ويجب-وقفه-فورا
رصدت نقابة أطباء مصر أحد الإعلانات التجارية لإحدى شركات الملابس الداخلية و الذي تم بثه على الفضائيات و مواقع التواصل الاجتماعي، و تؤكد نقابة أطباء مصر رفضها و استهجانها لهذا الإعلان شكلًا و مضمونًا، حيث ينطوي الإعلان على تنمر صريح و واضح على المواطن المصري و تأجيج لمشاعر الشعب المصري و إظهار المواطن المصري بصورة لا تليق.
دوت الخليج
ونوهت النقابة أن الاعلان يُظهر المواطن المصري بملابس داخلية مُهتَرِئة ، كما أن الإعلان تضمن إساءة و إهانة للفريق الطبي حيث أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي و يقوما طبيب و ممرضة بالسخرية و التهكم على ملابسه الممزقة، و هو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي و تجرمه لوائح آداب المهن المختلفة و في مقدمتها المهن الطبية.
نقابة الاطباء: إعلان مسيء للمواطن المصري و الفريق الطبي
وتابعت النقابة:” إذ احتوى هذا الإعلان على أسلوب مُبتذل و تنمر على المواطن المصري و إساءة للفريق الطبي و خرقًا لقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة و الإعلام و كذلك ميثاق الشرف الإعلامي الصادر بقرار رقم 17 لسنة 2017 وفقًا لأحكام القانون 93 لسنة 2016،فإن نقابة أطباء مصر تطالب الجهات المعنية بوقف بث هذا الإعلان فورًا و التحقيق مع المسؤولين عن إنتاج و نشر هذا الإعلان طبقًا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 2020 و الخاص بإضافة مادة 309 مكرر ب لعقوبة التنمر إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
نقابة الأطباء تهاجم أعلان دايس : تنمر واضح علي المواطن المصري ويجب وقفه فورا
و واكدت نقابة أطباء مصر أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الإعلانات التي تسيء إلى الشعب المصري و مهنة الطب في مصر.
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