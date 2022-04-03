أجواء حزينة تسود أحداث مسلسل العائدون الحلقة الأولى.. وفاة والدة أمينة خليل وحرمان محمود عبد المغني من الإنجاب

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل العائدون الحلقة الأولى.

أمينة خليلة تفقد والدتها

سيطر على أحداث الحلقة الأولى من مسلسل العائدون أجواء مليئة بالحزن، حيث توفت والدة نادين -التي تجسد شخصيتها الفنانة أمينة خليل- بعد معاناة مع المرض، كما تناولت الحلقة معاناة نبيل -الذي يعلب دوره الفنان محمود عبد المغني- مع عدم الإنجاب.

وانهار محمد فراج من البكاء بعدما أطلق أحد أعضاء الجماعة الإرهابية النار على والده ليثبت ولائه لرئيسها.

قصة مسلسل العائدون

مسلسل العائدون، ينتمي إلى نوعية المسلسلات الوطنية، التي تكشف المزيد من الحقائق، المرتبط بالأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، كما تفضح دور التنظيمات الإرهابية، لاسيما تنظيم داعش الإرهابية ومحاولتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

مسلسل العائدون، من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدى – جوهر.

يعرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، يومياً عبر قناتي «dmc» و«dmc دراما»، إلى جانب منصة «watch it» الرقمية، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً.

أمينة خليل تتألق في مسلسل خلي بالك من زيزي

ويذكر أن الفنانة أمينة خليل، قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي لعام 2021، من خلال مسلسل «خلي بالك من زيزي»، حيث قامت بتجسيد شخصية فتاة تُدعى «زينب»، متزوجة من شخص يُدعى «هشام»، ولكنها تفشل في الإنجاب منه، لتقع خلافات بين الزوجين، خلال أحداث العمل الدرامي، وسرعان ما يتطور الأمر إلى ساحة القضاء، وتصبح شخصية «زينب»، مهددة بفقدان كل شيء.

أبطال مسلسل خلي بالك من زيزي

مسلسل «خلي بالك من زيزي»، من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، مثل: محمد ممدوح، علي قاسم، نهى عابدين، بيومي فؤاد، وأسماء جلال، وغيرهم من الفنانين.