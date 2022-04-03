/689804/مسلسل-العائدون-الحلقة-الأولى-محمد-فراج-يقع-في-دائرة-الخطر-بعد-كشف-هويته

مسلسل العائدون الحلقة الأولى، شهدت أحداث مثيرة ولافتة للانتباه، بدأت بخطف أمير كرارة -عمر- لـ نبيل عيسى من خلال حقنه بمخدر في رقبته ويعود به إلى مصر.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل العائدون الحلقة الأولى.

نبيل عيسى يقع في فخ الشرطة

أخذ نبيل عيسى في الاعتراف بما فعله أمام محمود عبد المغني -نبيل- بشرط أن لا يعيده لمصر، ليتضح من ذلك أنه وقع في فخ الشرطة.

أمينة خليل في محاولة إثبات نفسها لوالدها

تنتقل الأحداث إلى بيت أمينة خليل-نادين- التي تجلب لوالدتها المريضة ورد كل يوم، وتشجعها الأخيرة على استكمال عملها حتى تثبت لأهل والدها أنها أنجبت بنت لكنها قادرة على القيام بمهام الرجال.

يتقابل أمير كرارة مع طليقته وابنته التي تتركها له لقضاء إجازة معه، وعلى جانب الآخر تتبادل نادين أطراف الحديث مع محمود عبد المغني رئيسها بالخارجية حول إحدى الملفات.

تنتقل الأحداث إلى منطقة مقطوعة، حيث يتواجد محمد فراج -أبو مصعب- في دور إرهابي يدفن شنطة مليئة بالمال بأمر من رئيسه الذي يمدح في جرأته ويخبره أنها السبب في ثقته به.

نذار يقتل والده ليثبت ولائه

وفي موقف صعب، يطلب رئيس جماعة إرهابية من عنصر بها يدعى نذار قتل والده بحجة ارتداءه عن دين الله، فيحاول فراج أن يقنعه بجعل أخر ينفذ الحكم فيرفض الأخير ويخبره أنه هو من سينفذه على والد ونذار ونذار اذا امتنع.

وفي أجواء مليئة بالتوتر أطلق نذار النار على والده وفي الخلفية محمد فراج تنهمر منه الدموع، وعلى الجانب الآخر توبخ عليا -مساعدة بالمنزل- بشكل كوميدي عمر لينام حتى تنام ابنته.

وفاة والدة أمينة خليل

يسيطر الحزن على الأحداث بوفاة والدة أمينة خليل وعلى الجانب الآخر يحتفل نبيل بعيد ميلاد زوجته ندى ولكن تاخذ الأجواء منعطف آخر بعد أن طلبت من إجراء تحاليل مرة أخرى للنظر في أمر الخلفة لكنه يرفض.

ويحاول نذار إدخال الشك إلى قلب رئيسهم من ناحية أبو مصعب قائلًا أنه يحاول أن يتلاعب به لكنه هو يحمل له ولاء دائم.

نصيحة إسعاد يونس لأمينة خليل

وفي لقطة خاصة تظهر إسعاد يونس -سعاد- التي نزلت لمصر حتى تقدم واجب العزاء لنادين ابنة أختها، وتحذرها من ألا تنسى نفسها في العمل مثلما هي فعلت لمجرد أن تثبت لوالدها أن بمائة رجل مثلما يقال.

محمد فراج جاسوس لصالح الدولة

تنتهي الأحداث بكشف حقيقة أبو مصعب ووقوعه في خطر بعدما علمت الجماعة أنه جاسوس لصالح الشرطة المصرية من خلال مكالمة هاتفية كان يجريها مع عمر.