/689802/ساهمت-في-إفطار-100-مليون-مصري-الجمهور-يمازح-ميريام-فارس-بسبب-إعلانها-في-رمضان

خطفت المطربة ميريام فارس أنظار الجمهور في الساعات القليلة الماضية، بعد عرض إعلانها لمدينة “زهرة”، السياحية والذي يعد استكمالا لإعلان الأول الذي قدمته مع الفنان أسر ياسين وحقق ردود فعل إيجابية لدى الجمهور.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إعلان ميريام فارس في رمضان 2022

ظهرت ميريام فارس في الإعلان الثاني لمدينة زهرة مع الفنان أحمد حاتم والمطرب أبو، وبعد دقائق من طرحه على شاشة التليفزيون، بدأ الجمهور على موقع التدوينات القصيرة تويتر، في السخرية من ميريام فارس، وبدأ البعض الأخر بممازحتها.

تعليقات الجمهور على إعلان ميريام فارس

جاءت تعليقات الجمهور على إعلان ميريام فارس على النحو الأتي: “جماعه انا لما بشوف ميريام فارس ببقي عامله كدا يختي جمال ودلال واناقه ورشاقه وصوت عذب وشعر كيرلي شكرا معمار المرشدي”.

وعلق أخر: “هو ايه ياست ميريام فارس الحلاوه دي كلها يعني”، والأخرى: “اللهم الثبات لقلبي يارب”، وكان الأكثر إثارة في تلك التعليقات الذي أعرب بها الجمهور عن رأيه، تعليق أحدهم قال فيه: “ميريام فارس تساهم في إفطار ١٠٠ مليون”.

ومن الجدير بالذكر، أن طرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس خلال الأيام الماضية فيديو كليب أغنية جديدة لها بعنوان “غدارة يا دنيا” مستوحاة من الفليم الوثائقي “الرحلة” التي أطلقته منصة نتفيلكس في الفترة السابقة، وتعد الاغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.

كلمات أغنية غدارة يا دنيا لـ ميريام فارس

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: غدارة أنت يا دنيا وأحلى ما فيك مايهمنيش، غدارة أنت يا دنيا ولو مهما قسيتي بيك هعيش، حبه ده كان خيال، خد مني نفسي وراحة البال، حبه ده كان خيال صعب المنال، برضه هعيش بيك يا دنيا، برضه هعيش بيك يا دنيا.. أمانة يا دنيا لو جا يشكيلك حنّي عليه، أمانة يا دنيا تخديه فحضنك وتداري عينيه.